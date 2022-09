Virtus Bologna, cede ancora il ginocchio di Awudu Abass: oggi gli esami

Grande apprensione in casa Virtus Bologna per le condizioni di Awudu Abass, appena rientrato dopo quasi un anno ai box per la rottura del crociato. Alla prima amichevole contro Venezia, l’ala azzurra si è infortunata di nuovo allo stesso ginocchio nel secondo quarto.

La speranza è che stavolta non si tratti di qualcosa così grave e che Abass possa tornare in campo il prima possibile. Nella sua ultima “vera” stagione, il giocatore aveva segnato 6.7 punti di media in campionato con la maglia bianconera. Un suo pieno recupero sarebbe inoltre molto utile anche in ottica azzurra in futuro, visto l’atletismo e la versatilità dell’ex Brescia, Cantù e Milano.