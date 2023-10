Virtus Bologna, che spreco! Lo Zalgiris vince in rimonta al PalaDozza

Virtus Segafredo Bologna – Zalgiris Kaunas 79-82

(23-15; 19-22; 23-21; 14-24)

La Virtus Bologna di Luca Banchi si deve mangiare le mani per questa sconfitta all’esordio contro i lituani dello Zalgiris Kaunas perché gli italiani hanno comandato per praticamente 35 minuti ma alla fine tornano a casa con il cerino in mano. Decisivo un fenomenale Keenan Evans, autore di 25 punti in 27 minuti.

Nel corso del primo tempo la Virtus Bologna è sembrata in controllo totale della gara, toccando anche il +15 nel secondo periodo, ma non è riuscita a capitalizzare questo vantaggio perché all’intervallo lungo Toko Shengelia e compagni hanno chiuso sopra solo di 5, 42 a 37.

Al ritorno dagli spogliatoi la musica è rimasta più o meno la stessa: le VuNere conducono il match ma i lituani non muoiono mai e a 10 minuti dalla fine sono ancora lì a -7. Nell’ultimo periodo sale in cattedra Evans e la formazione di Kaunas riesce a imporsi in un finale punto a punto, deciso da qualche ingenuità e forse anche da qualche errore arbitrale in favore degli ospiti. Alla fine lo Zalgiris ha prevalso 82 a 79 contro la Virtus Bologna.

Virtus Bologna: Cordinier 12+9a, Lundberg NE, Belinelli 7, Pajola 0, Smith 4, Dobric 12, Cacok 2, Shengelia 17, Hackett 7, Mickey 18, Polonara 0, Dunston 0. All. Luca Banchi.

Zalgiris Kaunas: Evans 25, Mitrou-Long 6, Lekavicius 2, Hayes 2, Giedraitis 0, Smits 10, Birutis 4, Dimsa 8, Lavrinovic NE, Manek 8, Butkevicius 6, Ulanovas 11. All. Kazys Maksvytis.

Immagina in evidenza: ufficio stampa Virtus Bologna

