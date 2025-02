Virtus Bologna, chi è il nuovo CEO Marco Comellini?

Nella mattinata di oggi a Bologna si è riunito il CdA della Virtus Bologna, con l’obiettivo principale di finalizzare un nuovo assetto societario a partire dal CEO, con la sostituzione di Luca Baraldi. Nell’assemblea di oggi è stato nominato Marco Comellini come nuovo CEO, proprio al posto di Baraldi, mentre Giuseppe Sermasi sarà il Consigliere Delegato ed entrerà a far parte del consiglio di amministrazione. Massimo Zanetti è tornato ad assumere la carica di presidente della Virtus.

Chi è Marco Comellini?

Bolognese, 56 anni e tifoso della Virtus, Comellini ha una lunga esperienza nel marketing e da un po’ di anni collaborava con Zanetti fuori dal mondo del basket. La sua prima esperienza significativa è stata in Kraft Jacobs Suchard come Assistant Brand Manager, a fine anni ’90. Poi Comellini ha lavorato ancora nel settore food, prima per Del Monte, aziende specializzata in conserve alimentari, e infine, dal 1999, in Segafredo. Dal 2005 è stato Direttore Marketing di Segafredo, oggi title sponsor della Virtus, entrando poi nel Comitato Direttivo e stringendo sempre più i rapporti con Massimo Zanetti. Il mese scorso Comellini ha lasciato questo ruolo per entrare a pieno regime nella Virtus Bologna, di cui Segafredo dalla prossima stagione non sarà più sponsor come annunciato dallo stesso Zanetti in una recente conferenza stampa.

Il comunicato della Virtus Bologna.