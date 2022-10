La Virtus Bologna ha avuto un inizio di EuroLega molto difficile, con 3 sconfitte nelle prime 4 gare disputate. Insomma, non il miglior avvio per una formazione che non giocava nella massima competizione europea per club da più di 15 anni. L’unico che può risollevare questa Virtus Bologna è Tornik’e Shengelia, il georgiano che aveva giocato anche il finale della scorsa stagione con le VuNere.

L’ex CSKA M0sca e Baskonia si era infortunato quest’estate con la Georgia, poco prima della gara di Qualificazione ai Mondiali asiatici del 2023 contro l’Italia. Ora sembra in fase di ripresa e pare che Tornik’e Shengelia possa addirittura fare il suo esordio stagionale settimana prossima, giovedì in particolar modo, nella difficile trasferta di EuroLega a Madrid contro il Real, come riportato dalla stampa locale di Bologna.

C’è più speranza che ottimismo per Madrid. Probabilmente ce la potrebbe fare ma si tratterebbe di accelerare un pochino i tempi. Se il georgiano non ce la dovesse fare per Madrid, il rientro sarebbe posticipato alla settimana dopo, quando al PalaDozza arriverà il Villeurbanne.

Forse lo slittamento dell’esordio potrà anche essere legato all’impegno: con Shengelia o senza Shengelia difficilmente riuscirai a vincere a Madrid. Con l’ASVEL, con Shengelia o senza Shengelia, devi assolutamente vincere. Però meglio averlo che non averlo.

