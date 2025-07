Virtus Bologna, COLPACCIO: ufficiale Carsen Edwards

La Virtus Bologna mette a segno il colpo più importante della sua estate, almeno finora, e forse anche il più grande acquisto di questa offseason italiana. I bianconeri hanno appena ufficializzato Carsen Edwards, guardia americana che nelle scorse ore si è separata dal Bayern Monaco.

Edwards, 27 anni, gioca in EuroLega dal 2022 e aveva indossato, prima di quella dei bavaresi, anche la maglia del Fenerbahçe. Nell’ultima stagione europea, la star americana ha segnato 20.4 punti di media in coppa, guidando l’EuroLega in questa statistica e in quella delle triple segnate per partita (nel suo caso 2.9 a serata).

A Bologna, Carsen Edwards formerà un duo fenomenale nel backcourt insieme a Luca Vildoza, ufficializzato nelle scorse settimane, e avrà Matt Morgan come backup.

Il roster della Virtus è già oggi molto competitivo, nonostante le uscite di Toko Shengelia, Will Clyburn e Ante Zizic. Dal mercato sono infatti arrivati Edwards, Vildoza, Alen Smailagic e Derrick Alston Jr, in attesa di un lungo titolare.