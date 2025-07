La Virtus Bologna è pronta a completare il roster per la stagione 2024/25. Dopo aver consolidato un gruppo a forte trazione italiana, con giocatori come Pajola, Hackett, Diouf e Akele, il club bianconero è ora alla ricerca dell’ultimo tassello: un lungo in grado di giocare sia da centro che da ala forte. Il nome in cima alla lista della Virtus Bologna è Charles Bassey, centro nigeriano classe 2000 (206 cm per 104 kg), con alle spalle un’esperienza importante in NBA con i Philadelphia 76ers e i San Antonio Spurs.

Chi è Charles Bassey?

Bassey è un centro moderno, atletico e con una grande capacità di proteggere il ferro. Cresciuto cestisticamente tra Nigeria e Stati Uniti, si è fatto notare al Western Kentucky College, dove ha dominato sotto canestro prima di essere scelto al Draft NBA 2021.

In NBA ha mostrato lampi di talento, soprattutto nella stagione 2022/23 con San Antonio, dove ha registrato ottime medie in pochi minuti di utilizzo (5,7 punti e 5,5 rimbalzi di media in appena 13 minuti). La sua combinazione di forza fisica, mobilità e istinto difensivo lo renderebbe un profilo ideale per il gioco di Dusko Ivanovic, che predilige lunghi dinamici e capaci di adattarsi sia al pick&roll che alla difesa aggressiva.

Bassey-Virtus: a che punto è la trattativa?

Secondo le ultime indiscrezioni, la Virtus Bologna avrebbe avviato i contatti con l’entourage di Charles Bassey. Il giocatore è reduce da un infortunio al ginocchio, ma ha completato il percorso di riabilitazione e sta valutando proposte per il suo futuro in Europa.

La concorrenza non manca, ma la Virtus potrebbe offrire a Bassey una vetrina di alto livello in Eurolega, elemento che il centro nigeriano considera strategico per rilanciarsi dopo l’esperienza NBA.

Alternative a Bassey: spunta Mike Daum

Se l’operazione Bassey non dovesse andare in porto, i bianconeri avrebbero già un piano B: Mike Daum, ex Tortona, uno dei lunghi più affidabili del campionato italiano. Tuttavia, l’obiettivo principale resta il nigeriano, ritenuto il profilo ideale per completare un roster competitivo sia in Italia che in Europa.