Virtus Bologna, com’è andato l’esordio in Serie A di Nico Mannion

Ieri sera, nella gara vinta dalla Virtus Bologna contro Trieste, c’è stato l’esordio assoluto in Serie A per Nico Mannion. L’azzurro non aveva ancora giocato a causa di un virus intestinale che l’ha messo KO dopo le Olimpiadi, facendogli perdere tanti chili e la condizione fisica.

Mannion è stato in campo solo 5′, abbandonando il terreno di gioco per un fastidio muscolare in via precauzionale. Nonostante lo scarso minutaggio, il playmaker ha segnato 5 punti, aggiungendo 2 rimbalzi e 3 assist, tirando 2/2 dal campo e 1/1 da tre punti. Sprazzi del talento che abbiamo già potuto ammirare soprattutto in Nazionale nei mesi scorsi.