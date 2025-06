Virtus Bologna, cosa sappiamo del rumor di Pajola al Real Madrid?

Alessandro Pajola potrebbe lasciare la Virtus Bologna nonostante il contratto in essere per la prossima stagione per il Real Madrid. Secondo le ultime indiscrezioni, sul playmaker azzurro ci sarebbe l’interesse concreto del Real Madrid, uno dei club più blasonati del panorama europeo.

Il Real Madrid punta Pajola: suggestione o trattativa concreta?

Dopo aver contribuito in modo determinante alla conquista dello scudetto 2025, Pajola potrebbe dunque affrontare una nuova sfida internazionale. Il Real Madrid, reduce da una stagione altalenante in EuroLega, starebbe valutando l’inserimento di un difensore di élite come Pajola, noto per intensità, letture difensive e leadership silenziosa della Virtus Bologna e dell’Italbasket.

Contratto in essere con la Virtus, ma futuro incerto

Il classe 1999 ha ancora un contratto valido con la Virtus Bologna, ma la corte del club spagnolo potrebbe cambiare gli scenari. Bologna dovrà decidere se puntare ancora sul suo regista difensivo o valutare una cessione, magari proficua, in caso di offerta significativa da Madrid.

Pajola, pedina chiave per l’Italia e per l’Eurolega

Alessandro Pajola è considerato uno dei migliori difensori del campionato italiano ed è anche una pedina centrale per la Nazionale italiana di Gianmarco Pozzecco. Un eventuale trasferimento al Real Madrid lo proietterebbe in una dimensione ancora più internazionale, consolidando il suo status tra i top playmaker europei.

