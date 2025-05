Virtus Bologna, cosa sappiamo dell’interesse per Gabriele Procida?

La Virtus Segafredo Bologna guarda al futuro e mette nel mirino Gabriele Procida, giovane talento italiano attualmente in forza all’Alba Berlino. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il club bolognese sarebbe interessato a riportare in Italia l’ala classe 2002, originaria di Como, per rafforzare il roster in vista della prossima stagione.

Procida: un profilo in crescita

Gabriele Procida, cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Cantù e con un’esperienza alla Fortitudo Bologna, ha attirato l’attenzione della Virtus grazie alle sue prestazioni in EuroLega con l’Alba Berlino.

La possibilità di vedere Procida nuovamente in Italia, questa volta con la maglia della Virtus Bologna, rappresenta un’opportunità sia per il giocatore che per il club. Per Procida, sarebbe un’occasione per continuare la sua crescita in un ambiente competitivo e ambizioso. Per la Virtus, l’ingaggio di un giovane talento italiano potrebbe rafforzare ulteriormente la squadra in vista delle sfide future.

Conclusione

Il mercato estivo si preannuncia interessante per la Virtus Bologna, con Gabriele Procida come uno dei possibili nuovi innesti. La sua esperienza internazionale e le sue qualità tecniche lo rendono un profilo adatto per contribuire agli obiettivi del club bolognese nella prossima stagione.

