Virtus Bologna, dopo 16 mesi si rivede Awudu Abass

L’ultima partita ufficiale di Awudu Abass con la maglia della Virtus Bologna è stata addirittura a settembre 2021 quando, alla prima di campionato contro Trento, si era rotto il crociato anteriore destro. L’azzurro ha poi saltato tutta la scorsa stagione, nella quale la Virtus ha vinto l’EuroCup e si è qualificata in EuroLega.

Quando il calvario sembrava finito, in amichevole a settembre contro Venezia, Abass si è infortunato nuovamente al ginocchio. Ulteriore operazione e altri 3 mesi di stop, ma finalmente l’ex Cantù, Milano e Brescia vede la luce in fondo al tunnel. Oggi la LBA ha ufficializzato il suo tesseramento: potrà tornare a calcare il parquet già questo weekend in campionato, nella gara casalinga contro Verona.

Nell’ultima stagione “intera” di Awudu Abass, quella 2020-21 con la conquista dello Scudetto, il giocatore ha mantenuto 6.7 punti di media. Darà sicuramente una mano alle rotazioni di Scariolo, che proprio settimana scorsa si era lamentato dell’impoverimento del parco italiani della Virtus.