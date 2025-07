Virtus Bologna, dopo Edwards arriva Abramo Canka. E non è finita qui

La Virtus Bologna è molto attiva in questi giorni di metà luglio per consegnare a Dusko Ivanovic il roster completo il prima possibile. Ufficializzato a sorpresa il colpo Carsen Edwards nella giornata di venerdì, i bianconeri hanno trovato un accordo biennale anche con l’italiano Abramo Canka, classe 2002. Il giocatore, cresciuto nella Stella Azzurra, è un’ala che dopo un paio di stagioni un Russia ha scelto il college: prima UCLA, poi Wake Forest ed infine Stetson nella scorsa stagione.

Canka ha segnato 8.3 punti di media con gli Hatters nella passata stagione, il suo massimo in carriera. Ora arriva alla Virtus come backup e si confronterà per la prima volta con la nostra LBA.

Il mercato di Bologna però non si ferma a Canka: un altro nome caldo è quello di Karim Jallow, tedesco classe 1997 che ha segnato 9.2 punti di media in EuroCup con la maglia di Ulm nella scorsa stagione. È il preferito, ma in lizza ci sono anche Jordan Usher, 10.9 punti di media in EuroCup con Bourg, e Rokas Giedraitis, reduce da una stagione alla Stella Rossa e già allenato da Ivanovic al Baskonia. Preso anche uno di questi tre, che sarà l’ala titolare, mancherebbe solo un ultimo lungo per completare la squadra.

Sfumato invece definitivamente Gabriele Procida, con l’arrivo di Edwards per lui non c’è più spazio.