Virtus Bologna, Dusko Ivanovic confermato anche senza Scudetto?

La Virtus Bologna ha deciso di puntare ancora su Dusko Ivanovic. Secondo quanto riportato da La Repubblica Bologna, il club ha confermato l’allenatore montenegrino anche per la prossima stagione, indipendentemente dall’esito della corsa Scudetto che comunque vede le VuNere in una buona situazione dopo le recenti prestazioni in campionato.

Rimosso il vincolo legato al titolo

Inizialmente, il contratto di Ivanovic prevedeva una clausola legata alla vittoria del campionato, ma la società ha scelto di eliminarla. Una decisione presa direttamente dal presidente Massimo Zanetti, con il pieno supporto del CEO Marco Comellini e del GM Paolo Ronci.

Manca solo l’ok di Carlo Gherardi

L’accordo per la conferma di Dusko Ivanovic alla Virtus Bologna è ormai definito, ma per essere ufficializzato necessita ancora dell’approvazione finale del socio di minoranza Carlo Gherardi. Il via libera definitivo dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, chiudendo così definitivamente la questione legata alla panchina della Virtus Bologna.

Con questa scelta, il club intende dare continuità al progetto tecnico e garantire stabilità alla squadra, puntando a consolidarsi tra le migliori formazioni della Serie A e dell’EuroLega, sempre se riuscirà a strappare un’altra wild card per l’anno prossimo, non proprio scontato.

