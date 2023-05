Virtus Bologna, ecco i 3 nomi per il possibile dopo Sergio Scariolo

La Gazzetta dello Sport riferisce che Andrea Trinchieri e Sasa Djordjevic sono due dei principali candidati a rilevare la panchina della Virtus Segafredo Bologna. Naturalmente tutto dipenderà se l’attuale capo allenatore, Sergio Scariolo, lascerà la Virtus Bologna per il Real Madrid o per i Toronto Raptors nella prossima offseason. Secondo fonti di BasketNews, Velimir Perasovic è un altro nome nel calderone.

Scariolo ha incontrato giovedì a Bologna i rappresentanti dei Raptors, alla riunione erano presenti anche il presidente di Toronto Masai Ujiri e il GM Bobby Wester. Secondo George Zakkas di SDNA, Scariolo è attualmente il favorito per la panchina del Real per la prossima stagione.

Nel frattempo, Andrea Trinchieri lascerà il Bayern al termine della stagione in corso poiché Pablo Laso ha un accordo con i bavaresi da diverse settimane.

Sicuramente la panchina della Virtus Bologna di Sergio Scariolo fa gola a molti, sempre se i virtussini giocheranno in EuroLega il prossimo anno, aspetto non scontato ma molto probabile per come stanno le cose adesso.

Stiamo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni, anche se tutto verrà deciso dopo la fine dei playoff di Serie A.

