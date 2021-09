Virtus Bologna, ecco il primo nome per il possibile sostituto di Udoh

Ieri sera, nel corso della prima gara ufficiale della stagione in Supercoppa, Ekpe Udoh si è infortunato al ginocchio sinistro. Mentre si attendono i risultati degli esami però la Virtus Bologna inizia a guardarsi intorno, visto che non sembra affatto una cosa breve da superare per il lungo nigeriano. Secondo Il Corriere di Bologna, il primo nome che la Virtus potrebbe sondare per il sostituto di Udoh sarebbe quello dell’americano Jordan Bell.

Considerato una grande promessa quando entrò in NBA, Bell ha vinto il titolo con gli Warriors nel 2018. Poi un pellegrinare senza successi, prima a Minnesota, poi a Memphis, Washington e infine ancora a Golden State. Nell’ultima stagione ha giocato solo 6 partite nella Lega, nelle ultime due appena 35. Per il resto Jordan Bell ha militato in G-League negli Erie BayHawks.