Virtus Bologna, Ekpe Udoh esce in barella in Supercoppa contro Tortona

Brutto infortunio per Ekpe Udoh, che nel secondo quarto della gara di Supercoppa tra Virtus Bologna e Tortona è dovuto uscire in barella. Il lungo nigeriano, tra i migliori acquisti delle V Nere nella offseason, ha subito un infortunio al ginocchio sinistro la cui entità verrà compresa meglio nei prossimi giorni.

Nel frattempo però la Virtus Bologna è in apprensione per uno dei propri perni, che in questa prima partita ufficiale della stagione aveva segnato 4 punti in 6′ con 2/2 dal campo. Udoh si è infortunato da solo, mentre cercava di contestare un tiro da tre avversario.