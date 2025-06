Virtus Bologna EROICA! Milano ko in casa, V Nere avanti 2-1

Olimpia Milano 68 – Virtus Bologna 78

(15-25, 20-15, 19-14, 14-24)

Autentica impresa della Virtus Bologna che passa al Forum e torna in vantaggio nella serie con l’Olimpia Milano. La Segafredo, priva di Clyburn e Polonara, mette comunque alle corde l’EA7 e si riprende il vantaggio del fattore campo, portandosi sul 2-1.

Bolognesi più in palla già dall’inizio con le triple di Belinelli e Morgan a timbrare il +10 alla prima pausa. Mirotic e Bolmaro provano a scuotere Milano che comunque resta lì, anche quando si mette in moto Shengelia che consente ai suoi di restare avanti all’intervallo lungo sul 35-40.

Il già positivo Taylor prende definitivamente per mano le V Nere nel terzo periodo, orchestrando il +11 dei suoi. Nel momento più difficile Messina si affida alle sue stelle, Mirotic e Shields lo ripagano con le giocate della parità a quota 54 anche se Milano dà l’impressione di non essere ancora riuscita a entrare in ritmo. Anche la Virtus fatica in attacco ma il più delle volte sfodera difese ai limiti della perfezione, anche quando viene bucata dalla tripla da fenomeno di Brooks. Dall’altra parte in evidenza Cordinier con un 3+1 incredibile, prima di commettere ingenuamente il quinto fallo.

A quel punto però il più è già fatto per gli ospiti perché nel frattempo ci hanno pensato gli attributi di Hackett ma soprattutto la sapiente gestione di Taylor, che sforna cioccolatini a ripetizione per i suoi lunghi. Milano s’impantana nel finale e raccoglie una sconfitta tanto dolorosa quanto inattesa, per ciò che si era visto in gara 2 e per le assenze in casa bianconera.

Nuovo episodio al Forum fra 48 ore (anzi, meno) con una Virtus apparsa stremata ma in grado di comandare il gioco e vincere grazie ai nervi e alla forza di volontà. Milano, invece, si è fatta sorprendere clamorosamente e dovrà resettare al più presto se vuole tornare a Bologna per giocare gara 5.

TABELLINI

Olimpia Milano: Mannion 7, Causeur 5, Tonut, Bolmaro 4, Brooks 6, LeDay 8, Ricci 3, Flaccadori, Diop, Caruso n.e., Shields 14, Mirotic 21. Coach: Messina.

Virtus Bologna: Cordinier 19, Accorsi n.e., Belinelli 7, Pajola, Taylor 12 (7 ass), Shengelia 19, Hackett 4, Morgan 3, Diouf 8, Zizic 2, Akele 4. Coach: Ivanovic.

STATISTICHE COMPLETE

Foto: Virtus Bologna