Virtus Bologna, esordio impalpabile per Justin Holiday

In serata la Virtus Bologna ha perso in casa contro il Partizan Belgrado, rimanendo inchiodata al terzultimo posto in EuroLega, davanti alle sole Alba Berlino e Maccabi Tel-Aviv. “Partita decisa nel secondo quarto, in cui abbiamo perso tanti palloni e commesso molti errori” ha commentato Dusko Ivanovic nel post-gara. Ma è stato anche il giorno dell’esordio di Justin Holiday, per la prima volta a disposizione dopo la firma del contratto avvenuta nei giorni scorsi.

Arrivato come sostituto di Will Clyburn, dopo qualche giorno di prova Holiday ha convinto Ivanovic e ha siglato un accordo di 3 mesi potenzialmente prolungabile. Il suo esordio non è però stato sicuramente memorabile. L’americano ex Nuggets ha messo piede in campo per la prima volta quando mancava poco più di 1′ alla fine del primo tempo e all’inizio del terzo quarto era di nuovo in panchina. Altri 9” in campo nel terzo quarto e poi quasi tutto l’ultimo periodo, con la squadra bianconera a -9. Holiday si è limitato a difendere, prendendosi un solo tiro (sbagliato) mentre la Virtus cercava di rimanere in partita grazie al contributo offensivo di Achille Polonara. Tyrique e Carlik Jones hanno poi chiuso la gara, terminata 71-81 per il Partizan.

Justin Holiday ha terminato la sua prima gara virtussina con 0 punti, 0 rimbalzi, 0 assist e 0/1 dal campo in 10′, mostrando una buona attitudine difensiva anche se dovrà essere integrato nell’attacco di Bologna.