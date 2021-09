Virtus Bologna, i nomi per il sostituto di Abass sono di altissimo livello

Un paio di giorni fa la Virtus Bologna ha appreso la notizia della lesione del legamento crociato anteriore di Awudu Abass. L’ala azzurra sarà pertanto indisponibile per parecchi mesi, se non per tutta la stagione, e i bianconeri dovranno tornare sul mercato per sostituirlo. Nei giorni scorsi la Virtus aveva già firmato un sostituto, quello di Ekpe Udoh, anche lui KO per almeno 6 mesi: JaKarr Sampson.

In queste ore sono iniziati a circolare i primi nomi per sostituire Abass. Secondo la Gazzetta dello Sport, sulla lista della Virtus Bologna ci sarebbero i due francesi Axel Toupane e Isaia Cordinier. Il primo ha giocato 8 partite in NBA con i Milwaukee Bucks la scorsa stagione, vincendo il titolo pur non scendendo mai in campo nei Playoff. Il secondo è appena diventato free agent dopo che i Brooklyn Nets hanno rinunciato ai diritti su di lui. Nelle ultime due stagioni Cordinier ha giocato a Nanterre e nell’ultima EuroCup è stato inserito nel primo quintetto della competizione.

Se venisse preso uno straniero per sostituire Abass, italiano, la Virtus sarebbe costretta a fare turnover in campionato e lasciarne fuori uno per partita.