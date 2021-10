Virtus Bologna, ieri sera al PalaDozza presente una decina di scout NBA

Pochi giorni fa Danilo Gallinari aveva menzionato Alessandro Pajola e Nico Mannion come suoi possibili “eredi” tra gli italiani in NBA. Mannion la Lega l’ha appena lasciata, firmando con la Virtus Bologna in estate, mentre per Pajola è ancora presto per fare simili discorsi. Nel frattempo però entrambi gli azzurri della Virtus sono osservati speciali oltreoceano. Secondo la Gazzetta dello Sport, ieri sera al PalaDozza, per la gara di EuroCup tra i bianconeri e Ulm, era presente una decina di scout NBA.

Obiettivo di questi osservatori sarebbero stati proprio Pajola, Mannion e il giovane Fedor Zugic, promessa montenegrina classe 2003 di cui abbiamo parlato qui.

Fonte: Sportando

Foto: Virtus Bologna