Virtus Bologna, il futuro passa da Pajola: sirene Milano e Real Madrid?

La delusione brucia ancora. La sconfitta in semifinale di Coppa Italia a Torino contro Tortona ha lasciato la Virtus Bologna con le ossa rotte e senza uno degli obiettivi più attesi della stagione. Alla Inalpi Arena era presente anche il patron Massimo Zanetti, che sognava di spezzare la maledizione della competizione. Ma il tempo per piangersi addosso è poco: oggi c’è l’EuroLeague contro il Barcelona. E intanto, sotto traccia, si muove già il mercato, con Pajola che potrebbe lasciare la Virtus Bologna in estate.

Pajola, più fuori che dentro?

Secondo quanto riportato da La Repubblica, in casa Virtus sono in corso contatti per i rinnovi contrattuali in vista della prossima stagione. Tra i nomi caldi c’è quello di Alessandro Pajola, dato “più fuori che dentro” nel perimetro bianconero.

Una frase che pesa, perché Pajola non è un giocatore qualunque: capitano silenzioso, simbolo difensivo, cuore italiano del progetto. Ma il basket moderno è fatto di equilibri tecnici ed economici, e l’estate potrebbe aprire scenari inattesi.

Milano e Real Madrid alla finestra?

Il profilo di Pajola piace. E non poco. In Italia, l’attenzione dell’Olimpia Milano non è un mistero, soprattutto ora che a guidarla c’è Peppe Poeta: esperienza, leadership e conoscenza del campionato lo renderebbero un innesto ideale.

Ma non solo. Anche il Real Madrid osserva con interesse il mercato degli esterni europei affidabili e di alto profilo difensivo, con Sergio Scariolo che ha avuto modo di allenarlo in passato. Un’ipotesi oggi sullo sfondo, ma che darebbe a Pajola una dimensione internazionale definitiva.

Per la Virtus sarebbe un addio pesantissimo, non solo tecnicamente ma anche simbolicamente.

Il piano di Zanetti per lo Scudetto

Intanto, la dirigenza guarda avanti. Il focus resta sullo Scudetto di giugno, ultimo grande obiettivo rimasto. In agenda un confronto tra Zanetti, il ds Ronci e coach Ivanovic per pianificare il futuro, con un rinnovo del tecnico che – al momento – non sembra in discussione.

Oltre a Pajola, si discuterà delle posizioni di Diouf (dato più dentro che fuori) e di Edwards, finito nel mirino dopo una Final Eight opaca. “Boogie” ama i contratti annuali: scenario aperto anche per lui.

Una scelta che può cambiare gli equilibri

Il destino di Pajola potrebbe diventare uno dei temi centrali dell’estate italiana. Restare per guidare ancora la Virtus all’assalto di un altro tricolore? Oppure accettare una nuova sfida, tra Milano e Madrid?

Prima c’è una stagione da concludere. Poi, sarà tempo di decisioni. E quella del numero 6 potrebbe cambiare il volto della prossima Serie A – e non solo.

