Virtus Bologna, il mercato entra nel vivo: Procida resta un obiettivo, spuntano 2 nomi americani

Il mercato in entrata della Virtus Segafredo Bologna inizia a muoversi con decisione. Dopo una stagione intensa e conclusa ai piani alti, la società bianconera è pronta a rinforzare il roster per affrontare al meglio la stagione 2025-2026, sia in Serie A che in EuroLega. Al centro delle strategie di mercato c’è sempre Gabriele Procida, nome in cima alla lista per completare il parco italiani a disposizione di coach Dusko Ivanovic.

Ma la Virtus non si ferma qui. Secondo quanto riportato da Il Corriere di Bologna, il club è attivo anche su altri fronti, con l’obiettivo di inserire almeno due lunghi, un’ala e una guardia per completare la rosa. E proprio in queste ultime ore sono emersi due nuovi profili seguiti dalla dirigenza.

Il primo è Juwan Morgan, ala forte classe 1997 attualmente in forza al Buducnost, protagonista in ABA Liga e nelle coppe europee. Giocatore solido e versatile, Morgan porterebbe fisicità e capacità difensiva nel pitturato bianconero, oltre a un buon contributo offensivo.

Il secondo nome è quello di Jonah Mathews, guardia americana in uscita dal Besiktas, con esperienze anche in Francia e Polonia. Mathews è un profilo dinamico, capace di creare dal palleggio e con buone percentuali da oltre l’arco, caratteristiche che potrebbero risultare molto utili nel sistema Virtus.

In attesa di sviluppi concreti e annunci ufficiali, il mercato della Virtus Bologna si preannuncia caldo e ambizioso. I tifosi sperano di vedere presto nuovi volti che possano alzare il livello competitivo della squadra, in una stagione che vedrà ancora una volta le V nere protagoniste su più fronti.