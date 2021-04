Virtus Bologna, il patron Zanetti vuole comprarsi una squadra di calcio

Il patron della Virtus Bologna, Massimo Zanetti, è sempre più coinvolto nel mondo dello sport. La Segafredo, colosso del caffè, non solo sponsorizza le V Nere ma anche una fortissima squadra di ciclismo e il Giro d’Italia.

Nei mesi scorsi l’azienda ha stretto accordi commerciali anche con Milan e Monza, oltre alla partnership con la Juventus. Il rapporto di Zanetti con il mondo del calcio, però, potrebbe diventare presto più stretto. Secondo Il Corriere di Romagna, ripreso da Sportando, il proprietario della Virtus vorrebbe acquistare anche una squadra di calcio.

Il quotidiana romagnolo parla del Cesena come obiettivo numero uno, riservando un ruolo importante nella scelta a Luca Baraldi, storico braccio destro di Zanetti, oltre che a Paolo Ronci, altro uomo forte della Virtus. I due avrebbero già incontrato l’attuale proprietà del Cesena, club che milita in Serie C. Zanetti però sarebbe un po’ frenato dalla rivalità che divide il club cesenate e il Bologna.

Ecco perché all’orizzonte ci sarebbero anche altre alternative. Si parla della Sampdoria, società che da diverso tempo Massimo Ferrero ha messo in vendita. Altre voci, inoltre, portano a un’altra società di Serie B, il cui nome non è ancora noto.

