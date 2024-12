Virtus Bologna, il Real Madrid proverà a “rubarle” James Nunnally?

James Nunnally è a un passo dal decidere il proprio futuro, con Virtus Bologna e Real Madrid pronte a contendersi il suo talento, secondo Superbasket.

La Virtus, protagonista attiva sul mercato, punta con decisione sull’esperienza e sulla qualità di Nunnally per rinforzare un roster già competitivo, soprattutto in ottica EuroLega. L’ex campione di Avellino rappresenterebbe un tassello ideale per aggiungere profondità e opzioni offensive alla squadra di Dusko Ivanovic.

Attesa per domani la decisione di James Nunnally sulla futura collocazione dell'ala ex Olimpia ex Avellino. In corsa c'è la @VirtusSegafredo ma attenzione all'inserimento del @RMBaloncesto che potrebbe spuntarla in extremis. @EuroLeague. — SUPERBASKET (@Superbasket_it) December 23, 2024

Ma l’inserimento del Real Madrid potrebbe cambiare le carte in tavola. Il club spagnolo offre un progetto sportivo di altissimo livello e la possibilità di lottare immediatamente per trofei di prestigio. Il fascino della maglia blanca e la tradizione vincente dei madrileni rappresentano un’opportunità che è difficile ignorare.

Nunnally, che negli anni ha costruito una carriera solida e versatile tra Europa e NBA, si prepara quindi a prendere una decisione cruciale per il prosieguo della sua carriera tra Bologna e Real Madrid. Il suo eventuale arrivo a Bologna o Madrid potrebbe avere un impatto significativo non solo sulle rispettive squadre, ma anche sull’intero panorama dell’EuroLega.

Nelle prossime ore, l’attesa per il verdetto cresce. Qualunque sarà la scelta di Nunnally, il suo futuro promette di essere sotto i riflettori del basket europeo.

