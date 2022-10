Virtus Bologna, il Real Madrid sta avendo gravi problemi difensivi

Come riportato da AS, dopo un inizio positivo all’esordio in panchina di Chus Mateo, in cui il Real Madrid – prossimo avversario della Virtus Bologna – ha vinto le prime sei partite, inclusa la Supercoppa contro il Barcelona, i Blancos hanno perso tre match (Baskonia in ACB, Olympiacos e Barça in EuroLega) in dieci giorni nelle ultime cinque partite.

Le tre battute d’arresto sono arrivate negli ultimi secondi e contro alcuni dei rivali molto duri e in forma. Abbiamo visto un Real Madrid grigio con qualche problema di posizione, fluidità di gioco e distribuzione dei ruoli con i nuovi, soprattutto per quanto riguarda Mario Hezonja. Cose logiche in un inizio di percorso con quattro acquisti e tante assenze. Se però cerchiamo uno schema comune nelle tre sconfitte, troviamo le lacune difensive, soprattutto nelle ultime due (e nei primi tre quarti al Palau Blaugrana).

Questa è sicuramente una buona notizia per Sergio Scariolo e per la Virtus Bologna, che domani affronteranno il Real Madrid di Chus Mateo. Detto ciò, non sarà comunque semplice per gli italiani perché gli spagnoli cercheranno di risollevarsi proprio contro di loro. L’altra ottima notizia per le VuNere è che domani sera tornerà in campo Tornik’e Shengelia, probabilmente il miglior giocatore a roster della Segafredo.

