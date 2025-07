Secondo quanto riportato da Il Corriere di Bologna, la Olidata Virtus Bologna sarebbe pronta a chiudere il proprio roster per la stagione 2025-26 con un innesto di grande spessore. Dusko Ivanovic, allenatore della Virtus Bologna, avrebbe individuato nel profilo di Vince Hunter l’ultimo tassello ideale per completare la squadra. Si tratterebbe di un ritorno importante: l’ala-pivot di Detroit è stato uno dei protagonisti dello scudetto 2021, vinto proprio con la maglia della Virtus.

Vince Hunter: un lungo versatile per la Virtus Bologna

Classe 1994, Vince Hunter è un giocatore in grado di ricoprire sia lo spot di ala forte sia quello di centro. La sua caratteristica principale è la potenza fisica, unita ad atletismo e capacità di giocare vicino al ferro. Il suo punto debole rimane il tiro dalla lunga distanza, ma per il resto si tratta di un profilo che garantisce versatilità e solidità difensiva.

Dopo il biennio virtussino, Hunter ha proseguito la sua carriera in Francia con il Metropolitans, per poi approdare in Russia, prima con l’Unics Kazan e successivamente con lo Zenit San Pietroburgo di Xavi Pascual, con cui ha vinto la VTB League 2023. Le esperienze internazionali hanno ulteriormente arricchito il suo bagaglio tecnico, rendendolo un lungo completo e pronto a competere ai massimi livelli.

L’esordio in EuroLeague con la Virtus

Uno degli aspetti più interessanti di un suo possibile ritorno a Bologna sarebbe la possibilità di esordire in EuroLega, competizione che finora Hunter non ha mai giocato. Con la Virtus qualificata alla massima competizione europea, il 31enne potrebbe finalmente misurarsi contro i migliori club del continente.

Il coach della Virtus, Dusko Ivanovic, ha sempre dichiarato di voler un giocatore fisico e duttile sotto canestro, capace di alternarsi con i lunghi già presenti in rosa. Hunter sembra combaciare perfettamente con questo identikit, sia per caratteristiche tecniche sia per la grande conoscenza dell’ambiente.