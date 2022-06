Virtus Bologna, Jalen Reynolds è il centro giusto per Sergio Scariolo?

La Virtus Bologna sta valutando Jalen Reynolds come uomo da posizionare nel ruolo di centro, si spera al fianco di Tornike Shangelia. L’americano prodotto di Xavier ha iniziato la sua carriera da pro in Italia a Recanati prima e a Reggio Emilia poi, quasi conquistando una finale di EuroCup con l’allora Grissin Bon.

Dopo le sue esperienze italiane ha girovagato per l’Europa tra Barcelona, San Pietroburgo, Tel Aviv e Monaco di Baviera. Proprio con gli israeliani del Maccabi ha giocato la sua ultima stagione di EuroLega, chiudendo la massima competizione europea per club con i gialloblu con quasi 9 punti e 5 rimbalzi di media. Di certo non un’annata stratosferica ma solo 12 mesi fa con il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri dominava. E siamo certi – come lo sono anche alla Virtus Bologna – che Jalen Reynolds è quella roba lì, non quello visto al Maccabi, in uno dei peggiori Maccabi di sempre.

Adesso c’è da capire se l’indiscrezione di Giuseppe Sciascia de La Prealpina si trasformerà in realtà oppure no. Sta difatti però che è l’ennesima conferma che il mercato estivo della Virtus Bologna sarà davvero davvero importante. Ricordiamo che è quasi fatto Jordan Mickey e si sta pensando ad Achille Polonara insieme al georgiano Shangelia.

