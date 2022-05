Virtus Bologna, la conferma di Toko Shengelia è sempre più vicina

Quando a marzo Toko Shengelia aveva firmato con la Virtus Bologna, dopo aver lasciato il CSKA Mosca, si pensava dovesse essere solo una breve parentesi. Il lungo georgiano, tra i migliori giocatori di Eurolega già da qualche anno, si diceva avesse già un accordo verbale col Barcellona per la prossima stagione. In più la partecipazione della Virtus all’Eurolega era tutt’altro che scontata, visto che si stava ancora disputando il secondo round e le V Nere stavano compiendo un cammino zoppicante.

Oggi le cose sono completamente diverse e la conferma di Shengelia non pare più così impossibile, anzi. Negli ultimi giorni, successivi alla conquista della finale di EuroCup della Virtus, si è parlato sempre più insistentemente di una permanenza del giocatore. Secondo Marca, il rinnovo tra Shengelia e la Virtus Bologna sarebbe ora molto vicino. Il georgiano ha segnato 8.6 punti di media in 11 gare di EuroCup in bianconero, 11.9 punti e 5.9 rimbalzi in campionato, chiuso dal club bolognese al primo posto in stagione regolare.