Virtus Bologna, la corsa al 1° posto finale in regular season è in discesa?

La Virtus Bologna ha ottenuto un successo cruciale contro l’Olimpia EA7 Milano, rilanciandosi prepotentemente nella corsa al vertice del campionato. Con il +4 in classifica e il 2-0 negli scontri diretti contro i rivali storici, i bianconeri hanno compiuto un passo decisivo per chiudere la regular season davanti ai meneghini.

Come sottolineato da BolognaBasket, il vantaggio del fattore campo nei playoff non è sempre determinante – le ultime stagioni lo hanno dimostrato – ma poter contare sul supporto del proprio pubblico può fare la differenza nei momenti decisivi della postseason.

Oltre al primato su Milano, la Segafredo ha riconquistato la vetta della classifica, in coabitazione con Trento e Brescia. Le dieci giornate rimanenti saranno decisive per mantenere questa posizione privilegiata, e la Virtus avrà un’arma in più: tutti gli scontri diretti verranno giocati in casa.

Le date chiave sono già segnate in rosso sul calendario:

Lunedì 10 marzo , sfida interna contro Trento alla Segafredo Arena

, sfida interna contro alla Sabato 13 aprile , big match contro Brescia (26ª giornata)

, big match contro (26ª giornata) Domenica 11 maggio, ultima giornata contro Trapani

Con il destino nelle proprie mani, la Virtus Bologna punta dritto a chiudere la regular season al comando e ad arrivare ai playoff con il miglior piazzamento possibile. Non è scontato ma di sicuro sono in una posizione di privilegio.