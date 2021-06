Virtus Bologna, la panchina tra la conferma di Djordjevic e Sergio Scariolo

Prima della vittoria dello Scudetto, la panchina della Virtus Bologna sembrava destinata ad un cambiamento in estate. Ora Sasha Djordjevic invece potrebbe addirittura rimanere: lui di futuro non ha ancora voluto parlare, ma nei prossimi giorni verrà sciolto anche questo nodo. Secondo BolognaBasket, il serbo dovrebbe trovare sistemazione in Eurolega qualora non proseguisse in Virtus: sarebbe la prima scelta dell’Unics Kazan. L’alternativa principale a Djordjevic per la panchina della Virtus Bologna è Sergio Scariolo. L’allenatore italiano è al momento assistente in NBA ai Toronto Raptors, coi quali ha contratto. La Virtus Bologna proverà a riportarlo in Italia, dove Scariolo ha allenato l’ultima volta Milano nella stagione 2012-13. Sempre secondo BolognaBasket, sul coach italiano, CT della Spagna, ci sarebbe anche Valencia.

Andrea Trinchieri, che era stato accostato alla Virtus Bologna, è invece destinato a rinnovare col Bayern Monaco, il nuovo contratto dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

