Virtus Bologna, lo Scudetto è anche per Polonara: dedica speciale al compagno in lotta contro la leucemia

La Virtus Bologna ha conquistato il suo 17° scudetto al termine di una stagione intensa e combattuta, ma il momento più commovente è arrivato dopo il fischio finale. Mentre la squadra festeggiava la vittoria sul parquet, i giocatori della Virtus Bologna hanno voluto rendere omaggio a un compagno assente ma mai dimenticato: Achille Polonara.

La telefonata dallo spogliatoio: “Questo è anche per te”

Poco dopo la premiazione, i giocatori bianconeri hanno chiamato Achille Polonara, costretto a restare lontano dal campo a causa della sua battaglia contro la leucemia mieloide. Dallo spogliatoio, tra cori, applausi e lacrime di gioia, tutta la squadra ha dedicato simbolicamente la vittoria dello scudetto 2025 al numero 33.

Un gesto spontaneo e profondamente umano, che ha colpito tifosi e appassionati di tutta Italia. Polonara, emozionato, ha risposto in videochiamata ringraziando i compagni per il sostegno in questi mesi difficili.

PER TE ACHI, TE LO AVEVAMO PROMESSO ❤️ pic.twitter.com/ZVYQAqtzx0 — Virtus Segafredo Bologna (@VirtusSegafredo) June 17, 2025

Un simbolo di forza e unità

L’abbraccio virtuale a Polonara è diventato virale sui social e rappresenta perfettamente il senso di famiglia che si respira all’interno dello spogliatoio della Virtus. Non è la prima volta che il club e i suoi tifosi mostrano vicinanza al giocatore: fin dall’annuncio della malattia, sono stati numerosi i messaggi di affetto e solidarietà, dai parquet di Serie A fino agli spalti della Segafredo Arena.

La lotta di Polonara continua

Achille Polonara è uno dei volti più amati della Virtus Bologna e del basket italiano. L’ala della Nazionale sta affrontando con coraggio e determinazione un percorso lungo e complesso. La sua battaglia contro la leucemia ha commosso l’intero movimento cestistico europeo, diventando un simbolo di resilienza dentro e fuori dal campo.

Il gesto della Virtus Bologna va oltre la semplice celebrazione sportiva. È un messaggio di vicinanza, amore e fratellanza, che sottolinea come lo sport, nei suoi momenti più alti, possa unire e dare forza anche nelle sfide più dure.