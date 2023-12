Virtus Bologna, Lomazs e non solo in questo “mercato invernale”?

La Virtus Segafredo Bologna ha deciso di puntare su Rihards Lomazs come nuova guardia al posto di Jaleen Smith ma potrebbe non aver finito qui.

Le VuNere hanno Jordan Mickey infortunato, Achille Polonara sappiamo tutti che grave problema ha dovuto affrontare e Devonae Cacok non ha certo dato la garanzie sperate. Ecco che quindi in questo momento Luca Banchi si deve affidare quasi esclusivamente alla coppia composta del georgiano Tornik’e Shengelia e dall’americano con passaporto armeno Bryant Dunston.

L’idea della Virtus Bologna potrebbe essere quindi scandagliare il mercato per provare a prendere un 4-5 in grado di giocare in coppia con l’ex CSKA Mosca e Baskonia e capace anche di far riposare l’ex Efes e Varese. Al momento non ci sono nomi concreti, solo qualche suggestione. Un aspetto importante è il futuro di Cacok, una sua uscita agevolerebbe e non poco l’ingresso di un altro lungo.

Saranno giorni caldi per i bianconeri, che giocheranno questa sera con palla a due alle 18.30 in casa del Partizan Belgrado del freschissimo ex Jaleen Smith, in un match che dirà molto del futuro europeo delle VuNere. Un successo li confermerebbe nei piani altissimi della classifica, mentre una sconfitta rischierebbe di avvicinarli pericolosamente alle sabbie mobili del play-in.

