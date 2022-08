Virtus Bologna, Luca Baraldi durissimo su Lega Basket e diritti tv

Questa mattina la Virtus Bologna ha presentato la sua campagna abbonamenti. Protagonista assoluto della conferenza stampa l’amministratore delegato Luca Baraldi che ha spaziato su diversi fronti.

L’AD bianconero è tornato a parlare dei vertici della Lega Basket e della questione diritti tv, due argomenti sui quali Virtus e Olimpia Milano si sono schierate contro il presidente di LBA, Umberto Gandini.

Solo noi e Milano, per motivi diversi, non abbiamo rinnovato la fiducia a Gandini e abbiamo votato contro l’assegnazione dei diritti tv. Volevamo il basket in chiaro perché tanto con questi introiti non ci paghiamo nemmeno il pullman per il girone di andata, non è solo colpa del presidente ma mi aspettavo un cambio di passo che non c’è stato. La pallavolo incassa 50 milioni l’anno, noi ci diciamo felici con tanto di interviste perché ne prendiamo 10 in tre stagioni: è uno scherzo? Mi sono mosso personalmente con i vertici della Rai e di Mediaset ma due società mi hanno bloccato, dicendomi di farmi gli affari miei, da allora non ho più partecipato a riunioni di Lega. Ma dove si vedrà il basket quest’anno? Perché dovremmo continuare a investire nella pallacanestro italiana? Dovremmo giocare in EuroLega e schierare solo giovani in campionato, tanto basta arrivare fra le prime otto e poi far giocare i titolari nei playoff. Vogliamo che si arrivi a questo punto?