Virtus Bologna, Luca Baraldi parla del mercato e del futuro di Alessandro Pajola

A margine della presentazione del campionato 2021/22, Luca Baraldi ha toccato anche alcuni aspetti molto interessanti per il mondo Virtus Bologna.

L’AD delle V Nere, fresche vincitrici della Supercoppa, ha parlato proprio del confronto con l’Olimpia Milano: “Al momento siamo 5-0 contro di loro e abbiamo confermato di aver allestito un roster di qualità, superiore a quello dello scorso anno”.

Mercato

Rosa che però verrà modificato, dopo l’infortunio di Udoh: “Stiamo cercando un altro centro e non possiamo sbagliare. Jaiteh e Tessitori danno ampie garanzie ma nel gioco di Scariolo servono tre centri. Non interverremo prima della gara con Trento ma a breve arriverà un altro giocatore. Udoh però lo aspettiamo per i playoff”, ha aggiunto Baraldi a BolognaSportNews, ripreso da Sportando.

Pajola

Sulla Gazzetta dello Sport, invece, si legge un intervento riguardo l’uomo del momento, Alessandro Pajola: “Io stravedo per lui – ha ammesso l’AD bianconero – ma non deve ascoltare le sirene, lasciamolo tranquillo senza caricarlo di troppe aspettative. È il nostro orgoglio ma deve restare umile per andare lontano, anche in NBA. Lo abbiamo fatto crescere, vorremmo farne una bandiera, ora il nostro simbolo è Belinelli ma il futuro è nelle mani di Pajola”.