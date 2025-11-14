Virtus Bologna-Maccabi: la partita del PalaDozza si giocherà?

Nelle scorse ore si era parlato con insistenza della possibilità di rinvio per la gara tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv, in programma settimana prossima, il 21 novembre, al PalaDozza. Nei giorni scorsi infatti era stata annunciata una manifestazione dal motto “Show Israel the red card” proprio per protestare contro la partita delle V Nere, qualcosa di simile a quanto accaduto a ottobre a Udine in occasione di Italia-Israele di calcio.

Secondo Repubblica, il questore di Bologna Antonio Sbordone avrebbe girato al prefetto Enrico Ricci la richiesta di rinvio del match. Ma quindi Virtus-Maccabi si giocherà? La risposta alla fine è affermativa, secondo Daniele Labanti infatti alla fine la Questura di Bologna avrebbe deciso che la partita si potrà regolarmente disputare.

Solo il 21 novembre sapremo se la manifestazione, che mira all’esclusione delle squadre israeliane da tutte le competizioni sportive, creerà davvero qualche disagio o tensione nell’ambito della partita della Virtus Bologna.

Foto: Virtus Bologna