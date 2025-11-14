virtus bologna

Virtus Bologna-Maccabi: la partita del PalaDozza si giocherà?

Coppe Europee Eurolega Home
Francesco ManziLascia un Commento su Virtus Bologna-Maccabi: la partita del PalaDozza si giocherà?

Nelle scorse ore si era parlato con insistenza della possibilità di rinvio per la gara tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv, in programma settimana prossima, il 21 novembre, al PalaDozza. Nei giorni scorsi infatti era stata annunciata una manifestazione dal motto “Show Israel the red card” proprio per protestare contro la partita delle V Nere, qualcosa di simile a quanto accaduto a ottobre a Udine in occasione di Italia-Israele di calcio.

Secondo Repubblica, il questore di Bologna Antonio Sbordone avrebbe girato al prefetto Enrico Ricci la richiesta di rinvio del match. Ma quindi Virtus-Maccabi si giocherà? La risposta alla fine è affermativa, secondo Daniele Labanti infatti alla fine la Questura di Bologna avrebbe deciso che la partita si potrà regolarmente disputare.

Solo il 21 novembre sapremo se la manifestazione, che mira all’esclusione delle squadre israeliane da tutte le competizioni sportive, creerà davvero qualche disagio o tensione nell’ambito della partita della Virtus Bologna.

Foto: Virtus Bologna

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

Virtus Bologna Pajola Diouf

Virtus Bologna, trattative concrete per lo sponsor in EuroLega

Alessandro Saraceno
Trifunović Varese

Varese pronta al 6+6: offerta per Trifunović del Maccabi Tel Aviv

Alessandro Saraceno
Virtus Bologna Pajola Diouf

Virtus Bologna, Ronci sui rinnovi di Pajola e Diouf: “Ci proveremo”

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.