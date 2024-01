PESSIMO 2° tempo della Virtus Bologna! Il Maccabi Tel-Aviv DILAGA nella ripresa

Maccabi Playtika Tel-Aviv – Virtus Segafredo Bologna 95-78

(18-21; 28-24; 24-15; 25-18)

Sconfitta della Virtus Segafredo Bologna contro il Maccabi Tel-Aviv in una gara che è stata equilibrata per il primo tempo ma che nella ripresa ha visto solo una squadra in campo ed è stata quella israeliana. Belinelli ha fatto il possibile ma non è bastato, soprattutto visto il giro a vuoto di Toko Shengelia che ha letteralmente steccato la partita. Per i “padroni di casa” ottima prestazione corale con 5 giocatori in doppia cifra.

1° tempo

Nel primo quarto iniziano bene gli israeliani ma le VuNere si rimettono subito in piedi e al giro di boa siamo sul 12 a 11 per i gialloblu. Polonara e Belinelli segnano da tre punti e Ante Zizic chiude il primo periodo con il canestro che vale il 21 a 18 alla prima pausa obbligatoria della contesa.

La seconda frazione di gioco è nettamente più godibile per gli spettatori da casa, visto che si gioca a porte chiuse all’Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado. Beli segna il +9 al 14′ ma il Maccabi non ha alcuna intenzione di perdere questa gara e pareggia a quota 39 a 2:29 dalla fine del primo tempo. Da questo momento fino al 20′ il match viaggia sul binario dell’equilibrio e alla pausa lunga la compagine di casa è sopra di 1 punto, 46 a 45, nonostante un canestro di Daniel Hackett a 4 secondi dal suono della seconda sirena.

2° tempo

Il terzo periodo vede una sola squadra in campo e purtroppo per noi italiani non è la Virtus Bologna, colpita dai canestri di un giocatore che ha chiarissime origini italiane: John Di Bartolomeo. L’americano di nascita ma israeliano d’adozione, tant’è che gioca persone con Israele in Nazionale, segna 9 punti tra il 20′ e il 30′ e permette al Maccabi di chiudere sopra di 10 lunghezze, 70 a 60, all’ultima pausa obbligatoria della sfida.

La prima parte di quarto quarto è brutta da vedere, pochi canestri e tanti errori. Questo naturalmente va tutto a vantaggio della squadra che è davanti ma che purtroppo non è la Segafredo. Lorenzo Brown segna il +15 a 4 minuti dal termine della gara e mette sostanzialmente la parola fine sul match. La Virtus Bologna gioca gli ultimi minuti solo per mantenere la differenza canestri ma non riesce a salvare nemmeno quella e perde 95 a 78 contro il Maccabi Te-Aviv.

Maccabi Tel-Aviv: Cleveland 1, Webb III 3, Brown 12, Baldwin IV 22, Menco 2, Sorkin 13, Dibartolomeo 16, Rivero 8, Cohen NE, Mayer 0, Nebo 4+12R, Colson 14. All. Oded Kattash.

Virtus Bologna: Cordinier 13, Lundberg 2, Belinelli 24, Belinelli 2, Mascolo NE, Lomazs NE, Shengelia 9, Hackett 8, Polonara 4, Zizic 8, Dunston 3, Abass 5. Luca Banchi.

