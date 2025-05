Virtus Bologna, Massimo Zanetti si espone: “Penso che saremo in EuroLega anche l’anno prossimo”

Massimo Zanetti è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e, tra le altre cose, il patron della Virtus Bologna ha parlato di un tema fondamentale per il futuro del club: la partecipazione all’EuroLega. I bianconeri sono infatti una delle squadre che non hanno mai garanzie di partecipazione di anno in anno, non avendo una licenza almeno per il momento. La Virtus ha chiuso penultima la scorsa stagione regolare e c’è qualche dubbio che l’EuroLega confermi la sua presenza, viste le pressioni di Hapoel Gerusalemme e Dubai Basketball.

Secondo Zanetti, però, la Virtus sarà ai nastri di partenza della prossima stagione: “Penso che saremo in EuroLega anche l’anno prossimo. Ho garantito personalmente un progetto di 3 anni ai dirigenti della competizione, siamo andati a Barcellona a negoziare. Credo che all’EuroLega servano club iconici come il nostro. Ora aspettiamo la loro decisione finale”.

Insomma Massimo Zanetti è fiducioso: la Virtus Bologna sarà nella competizione per club più importante d’Europa anche nella prossima stagione. Probabilmente con un roster molto diverso da quello di quest’anno, viste le possibili partenze di Toko Shengelia e Isaia Cordinier. “Vorrei tenerli, ma se la NBA o le big europee arriveranno con offerte importanti sarà difficile” ha dichiarato Zanetti in proposito.