Virtus Bologna, Massimo Zanetti: “Vinto nonostante l’arbitraggio, basta sudditanza”

È subito tempo di polemiche a pochi minuti dalla fine di Gara-5, partita vinta dalla Virtus Bologna che così facendo si è portata sotto 3-2 nella serie contro l’Olimpia Milano. A parlare a TRC è stato proprio il numero uno bianconero, Massimo Zanetti. Il patron di Segafredo è entrato con poche parole a gamba tesissima su Milano ed Ettore Messina, lamentandosi dell’arbitraggio.

I nostri tifosi sono i più bravi d’Italia. Siamo uniti contro tutti, abbiamo vinto nonostante l’arbitraggio, è ora di smetterla con questa sudditanza psicologica verso Milano e verso Messina! Fonte: BolognaBasket

Insomma un vero e proprio attacco non solo alla terna arbitrale ma alla stessa Milano e ad un grande ex come Ettore Messina, verso i quali ci sarebbe sudditanza psicologica. Qui le dichiarazioni per intero:

LBA FINALS 🇮🇹🏆 – Patron Zanetti nel post-partita al TRC 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/KHqOZrdpR1 — Basketball-Evolution (@bball_evo) June 16, 2022

Foto: Legabasket