Virtus Bologna, mercato in fermento: Grazulis in uscita, nodo Holiday e ipotesi nuovo playmaker

La Virtus Bologna è al lavoro per definire gli ultimi movimenti di mercato in vista della fase decisiva della stagione. Dopo l’addio ufficiale di Rayjon Tucker, approdato all’AEK Atene dopo un’esperienza poco incisiva in bianconero, il club sta valutando ulteriori cambiamenti nel roster. Il prossimo giocatore in uscita sembra essere Andrejs Grazulis, ormai ai margini delle rotazioni di Dusko Ivanovic.

Grazulis verso l’addio: Polonara e Akele hanno scalato le gerarchie

L’ala lettone ha trovato sempre meno spazio con l’arrivo del nuovo allenatore e la crescita esponenziale di Achille Polonara e Nicola Akele, ormai punti fermi nelle rotazioni dietro a Toko Shengelia. La Virtus Bologna è quindi alla ricerca di una nuova destinazione per Grazulis, e solo dopo il suo trasferimento potrà valutare un ulteriore innesto per rinforzare la squadra.

Justin Holiday in bilico: si cerca un nuovo creatore di gioco?

Un altro nodo cruciale riguarda Justin Holiday, il cui contratto è in scadenza a fine aprile. Il prossimo mese sarà decisivo per stabilire se la Virtus continuerà a puntare sull’americano o se cambierà strategia.

L’idea della società è quella di aggiungere un ball handler, un giocatore capace di gestire il pick and roll e di creare gioco per sé e per i compagni. Matt Morgan, attuale opzione nel ruolo, non ha dato le garanzie necessarie, motivo per cui la dirigenza sta valutando profili più adatti ad alzare il livello della squadra in fase offensiva.

Ultimo slot disponibile: si cerca un extracomunitario dai campionati esteri

La Virtus ha ancora a disposizione un ultimo tesseramento per il campionato, ma con un vincolo importante: il giocatore dovrà provenire da un campionato estero, in quanto le finestre di mercato nazionali sono ormai chiuse. Il termine ultimo per questo movimento è fissato per il 15 maggio, in concomitanza con l’inizio dei playoff di Serie A.

Prossimi giorni decisivi per la Virtus Bologna

La strategia della Virtus è chiara: prima concretizzare l’uscita di Grazulis, poi decidere se confermare Holiday o affondare il colpo su un nuovo regista offensivo. La società monitora il mercato con attenzione, pronta a cogliere l’opportunità giusta per rinforzare la squadra in vista della fase più calda della stagione.

