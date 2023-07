Virtus Bologna mercato: Lundberg partirà? Idea per il dopo Teodosic

La Segafredo deve ancora sistemare il reparto esterni. Anzitutto deve trovare il sostituto di Milos Teodosic e poi la Virtus Bologna vorrebbe trovare una nuova sistemazione per Iffe Lundberg.

Il danese ha senza dubbio tradito le aspettative in questa stagione e ha un contratto molto pesante, motivo per cui si sta provando a trovare una soluzione lontano dalla Virtus Bologna per Lundberg ma non è semplicissimo.

Secondo quanto riportato da Il Corriere di Bologna, il Galatasaray potrebbe interessarsi all’esterno ex CSKA Mosca e questo permetterebbe alla Virtus di trovare un’altra guardia più congeniale al gioco di Sergio Scariolo, oltre che con un ingaggio meno importante.

Primo nome per il dopo Milos Teodosic riportato da BolognaBasket: Yogi Ferrell. L’americano classe 1993 viene da due stagioni all’Olimpia Cedevita Lubiana e in passato era stato accostato all’Olimpia Milano quando gravitava ancora nel mondo NBA e a Bologna nell’estate 2021.

Si tratterebbe di una combo guard che potrebbe giocare sia da point guard sia da shooting guard in coppia con Daniel Hackett. L’ex Dallas Mavericks è reduce da un’ottima stagione al Cedevita Lubiana, con 16.9 punti e 4.9 assist di media in EuroCup.

Stiamo a vedere se Lundberg lascerà Bologna e se sarà la volta buona di Ferrell in Italia.

