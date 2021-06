Virtus Bologna-Milano, Gara-3: le scelte di Ettore Messina

Alla fine saranno Malcolm Delaney, infortunato, Zach LeDay e Michael Roll i tre giocatori che rimarranno fuori dalle rotazioni dell’Olimpia Milano per Gara-3 di stasera contro la Virtus Bologna. Ettore Messina ha scelto di far subentrare nelle rotazioni Vlado Micov e Kaleb Tarczewski, che non erano invece scesi in campo nelle prime due partite della serie.

Roster Olimpia in Gara 3: 0 Punter 5 Micov 9 Moraschini 13 Rodriguez 15 Tarczewski 19 Biligha 20 Cinciarini 31 Shields 32 Brooks 42 Hines 70 Datome 81 Wojciechowski #insieme — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) June 9, 2021

Milano si trova con le spalle al muro, sotto 0-2 contro la Virtus con la sfida che si è spostata a Bologna. Messina aveva promesso cambiamenti dopo Gara-2, per invertire l’inerzia che per ora è tutta in favore delle V Nere, solo il campo ci potrà dire se si riveleranno azzeccati.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.