Virtus Bologna-Milano, le pagelle di G2: Shengelia MVP, si salvano in pochi in casa Olimpia

La Virtus Segafredo Bologna risponde al successo dell’Armani AX Milano in gara 1 delle finali Scudetto e riporta la serie in parità battendo i biancorossi 75-68.

Virtus Segafredo Bologna

Amedeo Tessitori: SV

Nico Mannion, voto 6: acclamato dai tifosi dopo l’ne di gara 1, gioca 7’ minuti facendosi trovare pronto

Marco Belinelli, voto 6.5: dà il suo contributo alla causa mettendo anche a segno una tripla che per certi versi ha cambiato il corso del match.

Alessandro Pajola, voto 7: cambia passo rispetto a gara 1 e fa rivedere tutta la sua garra. Preziosissimi i suoi 6 punti nel quarto quarto.

Amar Alibegovic, voto 6.5: nel quarto quarto mette quattro liberi importanti. Grinta ed energia giuste.

Mam Jaiteh, voto 7.5: porta a casa una doppia doppia ma soprattutto è un altro giocatore rispetto a pochi giorni fa. Dominante nel pitturato nella ripresa, non soffre affatto Hines.

Toko Shengelia, voto 8.5: è l’uomo partita senza se e senza ma. Chiude con 22 punti, di cui 14 nei secondi 20 minuti. Devastante nella ripresa nonostante le difficoltà in lunetta e dall’arco.

Daniel Hackett, voto 6: viene quasi subito messo ko da un problema alla caviglia e poi rientra ma non riesce ad incidere.

Jakarr Sampson, voto 6: nella serata in cui brillano Shengelia e Jaiteh non riesce a prendersi le luci della ribalta.

Milos Teodosic, voto 7.5: il tabellino non rende giustizia alla sua partita. Con lui in campo, come dimostrano anche gli otto assist smazzati ai compagni, la squadra gira e si vede.

Isaiah Cordinier, voto 5.5: nonostante l’impegno deve ancora entrare nella serie.

Kyle Weems, voto 6.5: a tratti fa vedere di cosa è capace. Sarà prezioso nel prosieguo della serie.

Armani AX Milano:

Nicolò Melli, voto 6: si sbatte sotto le plance in una serata in cui Hines è limitato dai falli e dagli avversari.

Jerian Grant, voto 5: prova a dare ordine ma deve necessariamente fare qualcosa di più sul piano del fatturato.

Sergio Rodriguez, voto 6: in regia è una garanzia (10 punti e 7 assist) ma stavolta è troppo solo.

Giampaolo Ricci, voto 5: bersagliatissimo ex di serata non garantisce un contributo sufficiente alla causa.

Paul Biligha, voto 6.5: chiamato in causa non fa mai mancare il suo apporto e gioca una gara di sostanza.

Devon Hall, voto 6.5: molto cresciuto in attacco. E’ uno di quelli che nella ripresa prova a tenere in scia Milano.

Tommaso Baldasso, voto 5: non lascia traccia nell’economia del match.

Shavon Shields, voto 6.5: non ha l’impatto di gara 1 ma il suo lo fa sempre soprattutto nella ripresa.

Kyle Hines, voto 5: serata decisamente storta. Commette subito due falli, si fa male a una spalla ma soprattutto stavolta non riesce a limitare i lunghi avversari e a colpire in pick and roll.

Ben Bentil, voto 5.5: lotta ma da lui ci si aspetta qualcosa di più anche sul fronte offensivo.

Gigi Datome, voto 6.5: per certi versi il migliore dei suoi. Fa canestri di pura esperienza e classe che aiutano e non poco la causa di Milano