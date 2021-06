Virtus Bologna-Milano, le scelte di Ettore Messina per Gara-4

Tra meno di un’ora l’Olimpia Milano cercherà almeno di prolungare la serie di finale Scudetto, che al momento vede la Virtus Bologna in vantaggio 3-0. Per farlo, alla Segafredo Arena coach Ettore Messina modificherà ancora una volta le carte in proprio possesso: torna in tribuna Kaleb Tarczewski, schierato con ben poca fortuna in Gara-3, mentre sarà nuovamente a disposizione Zach LeDay.

Proprio LeDay era stata l’esclusione più sorprendente di Gara-3, visto che l’americano è stato uno dei migliori giocatori della stagione. In tribuna per Milano andranno quindi Tarczewski, Michael Roll e Malcolm Delaney, ancora infortunato. Confermato tra i 12 Vlado Micov.

Per Milano torna LeDay, Micov confermato, fuori Tarczewski e Roll #VirtusMilano #LBA — Dario Ronzulli (@DaRonz82) June 11, 2021

La palla a due tra Virtus Bologna e Milano è fissata per le 19, visto che alle 21 giocherà l’Italia di calcio la prima partita dell’Europeo.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.