Virtus Bologna MIRACOLOSA: vince Gara-5 quando sembrava persa con Hackett e un eroico Shengelia

La Virtus Bologna batte la Reyer Venezia per 86-84 in Gara-5, al termine di un match bellissimo e in perfetto equilibrio fino alla fine, deciso nel finale da un super Daniel Hackett e da un eroico Toko Shengelia. Il georgiano, out da Gara-3, era dato come assente e infatti fino all’ultimo quarto era rimasto a guardare. Nel momento più difficile Dusko Ivanovic ha provato a giocarsi il tutto per tutto buttandolo nella mischia e Shengelia ha ricambiato con un canestro decisivo e diverse giocate importanti.

Nei primi tre quarti la Virtus era stata tenuta a galla soprattutto da Hackett, alla sua miglior prova stagionale: arrivati all’ultimo periodo in perfetta parità sul 65-65, la Reyer ha dato un’accelerata che sembrava poter essere decisiva con Casarin e Tessitori, portandosi sul 69-76. È qui che Ivanovic ha messo Shengelia il quale, dopo una palla persa, si è preso un fallo e ha segnato il primo punto della sua serata. La difesa di Bologna si è compattata e, complice un po’ di tensione nella mente di Venezia, ha aperto alla possibilità di rimonta bianconera: due triple di Morgan, intervallate da una giocata di puro talento di Tyler Ennis, hanno riportato la Virtus a contatto, 76-78.

Ancora Ennis ha risposto a due liberi di Shengelia con un gioco da tre punti, con tanto di 5° fallo commesso da Cordinier, seguito da un ancor più clamoroso gioco da quattro punto di Hackett dall’altra parte. Il solito Ennis con un altro gioco da tre punti ha riportato avanti Venezia: Shengelia però, prima con due liberi e poi con un gancio da centro area, ha riportato avanti la Virtus, stavolta in modo decisivo. Dopo un errore di Parks e uno di Morgan da dietro l’arco infatti la palla è stata raccolta da Kabengele, il quale ha palleggiato fino alla tre quarti e ha lasciato partire una tripla imbrobabile che si è spento sul primo ferro.

Per Toko Shengelia alla fine sono 7 punti in 3′ di utilizzo, centellinato nell’ultimo quarto quasi a possessi alterni. La Virtus approda in semifinale dove giocherà un derby d’Italia anticipato contro Milano, rispetto a quanto si prevedeva a inizio anno: i bianconeri avranno naturalmente il fattore campo.

Virtus Bologna: Cordinier 13, Belinelli, Pajola 12, Clyburn 7, Taylor 3, Shengelia 7, Hackett 21, Morgan 14, Polonara, Diouf 7, Zizic, Akele 2.

Reyer Venezia: Tessitori 9, McGruder 4, Lever NE, Munford 5, Casarin 9, Fernandez NE, Moretti, Ennis 16, Kabengele 11, Parks 18, Wheatle 9, Wiltjer 3.

Foto: Virtus Bologna