Virtus Bologna, Nico Mannion presentato come Locatelli alla Juventus

La Virtus Bologna ha ri-annunciato Nico Mannion copiando il format della Juventus per la firma del centrocampista campione d’Europa con la Nazionale italiana, Manuel Locatelli. In particolar modo entrambe sono partite dai commenti social e dai tweet dei tifosi che chiedevano l’annuncio e poi hanno mostrato il volto dei giocatori.

Per Mannion non si è trattato di un annuncio vero e proprio perché l’acquisto del classe 2001 era già ufficiale ma è arrivato in Italia solo ieri, perciò si è trattato più che altro della comunicazione del suo arrivo nel Bel Paese. Comunque trovata carina dell’ufficio comunicazione della Virtus Bologna che ha fatto parlare di sé mettendo il nome di Niccolò Mannion vicino a quello di Manuel Locatelli.

Ora entrambi i ragazzi devono dimostrare di meritare i colori bianconeri. Nico Mannion ha fatto vedere buone cose in NBA ma ha ancora molto da imparare e idem per Manuel Locatelli al Sassuolo ma la Juventus è tutto un altro mondo. Il calciatore con la Nazionale ha vinto mentre Mannion ha fatto vedere di poterla portare in alto, chissà se magari l’estate prossima con il suo compagno di squadra Alessandro Pajola arriveremo almeno sul podio dell’Europeo…

