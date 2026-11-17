La Virtus Bologna, dopo qualche frenata negli ultimi giorni sul fronte Awudu Abass dovuta alle difficoltà nel liberarlo dal contratto con Dubai, ha deciso di cambiare obiettivo e ha chiuso per la firma di Achille Lonati. L’azzurro dall’estate 2025 giocava in NCAA con St. Bonaventure, dopo aver esordito in Serie A con l’Olimpia Milano ed essere stato successivamente reclutato da Adrian Wojnarowski. Nella prima stagione al college però Lonati, classe 2007, non ha trovato molto spazio: solo 8′ di media per 2.5 punti a partita. Cifre che non sono aumentate nelle prime uscite di questa stagione da sophomore, i punti sono diventati 3.3 a partita ma i minuti sono rimasti 8.

Così Lonati ha ceduto alla corte della Virtus e al progetto bianconero, che negli ultimi anni punta molto sui giovani italiani, basti pensare a quanto fatto l’anno scorso con Francesco Ferrari, prelevato da Cividale in A2. “Continueremo ad essere tifosi di Achille nella prossima fase della sua vita” ha detto il coach di St. Bonaventure, Mike MacDonald, nel comunicato ufficiale con cui il college ha annunciato la partenza del talentino azzurro. Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità anche da parte della Virtus, che sostituirà quindi con Achille Lonati l’infortunato Davide Casarin, out per circa 2 mesi.

In Italia, Lonati ha giocato una sola partita tra i professionisti nel 2024-25 con coach Ettore Messina, scendendo in campo per 2′ contro il Baskonia in EuroLega.