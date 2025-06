Virtus Bologna, non solo finali Scudetto: stravolgimenti anche in società

Sono giornate molte intense per la Virtus Bologna. Le V Nere sono a un passo dallo Scudetto, dopo la vittoria di gara 2 delle finali contro la Germani Brescia.

Gli impegni però sono molto fitti anche al di fuori del campo. Da qualche ora il patron Massimo Zanetti ha ripreso il pressoché totale controllo del club, ricomprando le quote che aveva ceduto al gruppo di Carlo Gherardi qualche anno fa. Zanetti ha riacquistato il pacchetto da Cribis sborsando una cifra di circa 5,8 milioni di euro. Ci sarebbe stato anche un altro gruppo di imprenditori bolognesi pronto a farsi avanti ma alla fine Gherardi avrebbe scelto di “restituire” il tutto a Zanetti (che nega la presenza di questa cordata).

“Fin dall’inizio avevamo deciso di fare così – ha spiegato Gherardi – e sono felice di aver dato una mano. Non ho mai pensato di farmi più avanti, sono sempre stato solo di passaggio, ora la mia esperienza si chiude e lascio tutto a Zanetti, di cui mi fido ciecamente”.

Queste, invece, le parole di Zanetti per commentare l’operazione.

Gherardi è un grande amico e ha dato tanto alla Virtus. Gli avevo sempre detto che, se un giorno avesse voluto farsi da parte, era libero di farlo. Al momento vado avanti da solo, ma se ci sono imprenditori bolognesi interessati, possono farsi avanti, proprio come fece Gherardi a suo tempo. E certo, se domani arrivasse un arabo del Qatar a coprirmi d’oro come è successo a Inzaghi, ci penserei seriamente.

Le novità, però, non finiscono qui. Sembra infatti in arrivo un nuovo sponsor pronto a investire fortemente nella Virtus. La Gazzetta dello Sport riferisce di una società quotata in borsa che potrebbe addirittura diventare title sponsor. L’operazione riguarderebbe solamente una competizione fra campionato ed EuroLega.