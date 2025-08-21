Virtus Bologna, nuovo ruolo in campo per Daniel Hackett?

La Virtus Bologna si prepara a una nuova stagione carica di ambizioni e sfide, e tra i protagonisti più attesi non può mancare Daniel Hackett. A pochi mesi dal suo 38° compleanno, il playmaker azzurro rappresenta molto più di un semplice giocatore: è un punto di riferimento per lo spogliatoio e una guida per i tanti volti nuovi che vestiranno la maglia bianconera.

Un veterano con ancora tanto da dare

Nonostante l’età, Hackett resta un giocatore affidabile e capace di incidere. A dicembre spegnerà 38 candeline, e mancheranno due compagni di generazione come Marco Belinelli (39) e Toko Shengelia (33). Tuttavia, l’ex CSKA Mosca ha dimostrato di avere ancora energia, esperienza e carisma per farsi rispettare in campo e fuori.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, Hackett potrà essere impiegato anche in un ruolo inedito, magari da ala piccola, per sfruttare la sua versatilità e conoscenza del gioco.

L’intesa con Alessandro Pajola, simbolo della nuova generazione virtussina, sarà fondamentale per bilanciare entusiasmo e maturità, freschezza e leadership. Una coppia che può dare equilibrio e coesione all’intero roster bianconero.

Hackett, leader anche dalla panchina

Non è un mistero che coach Dusko Ivanovic possa, in alcuni momenti, decidere di lasciare Hackett in panchina. Ma come sottolinea Il Resto del Carlino: “Daniel Hackett sa farsi sentire anche quando Ivanovic lo lascia in panchina”.

Un segnale chiaro della sua importanza a livello di personalità: la sua voce, la sua esperienza e la sua presenza rimangono decisive indipendentemente dai minuti sul parquet.

Virtus Bologna, una stagione da scrivere

Con un roster rinnovato e grandi obiettivi tra Serie A ed EuroLega, la Virtus Bologna avrà bisogno di tutta la leadership di Hackett. La sua capacità di unire i giocatori, interpretare i momenti chiave e incarnare lo spirito Virtus sarà una delle chiavi per affrontare una stagione che si annuncia intensa e ricca di aspettative.

Per i tifosi bianconeri, sapere di avere ancora Daniel Hackett come guida è una certezza: perché in lui c’è tutta la grinta, la passione e il cuore che hanno reso la Virtus Bologna un club unico nel panorama europeo.