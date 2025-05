La Segafredo inizia a pianificare il proprio futuro e guarda con grande interesse al mercato internazionale. Secondo quanto riportato da Stadio e Corriere di Bologna, la Virtus Bologna avrebbe messo nel mirino Derrick Alston Jr., ala forte americana classe 1997, protagonista in questa stagione con la maglia del BAXI Manresa.

Derrick Alston Jr. nel mirino della Virtus

Giocatore versatile e dotato di ottima mano dalla distanza, Alston Jr. è reduce da un’annata brillante sia in Basketball Champions League che in Liga ACB, dove ha messo in mostra numeri di alto profilo: 17.8 punti di media, 3.8 rimbalzi a partita, 50% al tiro da due e 42% da tre punti.

Numeri che lo rendono uno dei profili più interessanti sul mercato europeo per il ruolo di ala forte, e un potenziale innesto ideale nel sistema di coach Dusko Ivanovic.

Alston possibile erede di Shengelia

L’interesse della Virtus Bologna per Derrick Alston Jr. è legato alla possibile/probabile partenza di Tornik’e Shengelia, il cui futuro in maglia bianconera è ancora incerto. In caso di addio del georgiano in direzione Barcelona, Alston rappresenterebbe una soluzione offensiva moderna e dinamica, capace di aprire il campo e colpire sia fronte che spalle a canestro.

Con i suoi 206 cm di altezza, Alston abbina atletismo, tiro e capacità di giocare in transizione, tutte caratteristiche molto apprezzate dallo staff virtussino, che intende alzare ulteriormente la pericolosità sul perimetro e la flessibilità nei quintetti.

Virtus Bologna-Alston: un colpo in chiave EuroLega?

La possibile acquisizione di Derrick Alston Jr. rientrerebbe nella strategia di rafforzamento della Virtus in ottica EuroLega, sempre se verrà confermata tra le partecipanti. Il profilo di Alston, giovane ma già esperto a livello europeo, potrebbe rappresentare una scommessa ad alto potenziale per affrontare una stagione lunga e competitiva su più fronti.