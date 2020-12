Virtus Bologna – Olimpia Milano, la sfida fra i grandi ex Ettore Messina e Sasha Djordjevic

Alexandar Djordjevic e Ettore Messina sono due ex nella grande sfida della Virtus Segafredo Arena: Djordjevic ha fatto il suo esordio come allenatore in Serie A proprio sulla panchina dell’Olimpia Milano, 2 stagioni allenate (2005/06 e 2006/07) con 40 vittorie su 63 gare.

Messina è l’allenatore con più gare e più vittorie sulla panchina della Virtus Bologna in Serie A: 338 gare con 247 vittorie in 9 stagioni con 3 titoli vinti.

Due i precedenti tra gli allenatori, la gara di regular season della stagione scorsa vinta da Djordjevic e la Finale di Supercoppa vinta da Messina.

Ufficio Stampa Lega Basket

