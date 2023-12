Virtus Bologna-Oly, un Bartzokas FURIOSO contro gli arbitri

Ieri sera l’Olympiacos Pireo ha controllato la maggior parte della partita contro la Virtus Segafredo Bologna ma alla fine ha perso la gara negli ultimi minuti a causa di un grande Daniel Hackett. Dopo la sfida con la Virtus Bologna, Georgios Bartzokas, coach dei greci, era furioso e nell’intervista e EuroLeague TV ha criticato duramente gli arbitri.

“Non so cosa sia successo nel quarto quarto. Abbiamo preso decisioni sbagliate, ma devo rivedere il quarto quarto. Ogni chiamata degli arbitri era contro di noi, ogni chiamata dubbia era contro di noi. Non posso criticare gli arbitri, ovviamente. Loro fanno il loro lavoro, noi facciamo il nostro. Abbiamo preso decisioni sbagliate nel quarto quarto, ma è davvero strano quello che è successo”.

Georgios Bartzokas went on a rant about referees after a loss against Virtus Bologna 👀🤔 pic.twitter.com/DB4KAxQ3Mh — BasketNews (@BasketNews_com) December 19, 2023

La Virtus ha vinto il quarto periodo con 10 punti di vantaggio e il primo vantaggio è arrivato a poco meno di tre minuti dalla fine.

Sinceramente non ci sentiamo di dare ragione al coach della formazione di Atene. Può essere che alcune decisioni dubbie siano andare a favore delle VuNere. Ma è anche vero che altre sono andate contro la Virtus Bologna e hanno premiato i ragazzi di Georgios Bartzokas. L’Olympiacos non ha perso per colpa degli arbitro ma per colpa dei loro errori e per merito degli italiani.

